Медсестра спасла раненого бойца ВС РФ, закрыв его собой во время обстрела

Болилая, находясь на пункте управления, выбежала на поверхность, быстро оценила ситуацию, которая стремительно менялась, и, несмотря на огонь противника, принялась оказывать первую помощь раненым солдатам, а также подготовила их к дальнейшей эвакуации.