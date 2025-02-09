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Медсестра спасла раненого бойца ВС РФ, закрыв его собой во время обстрела

В результате самоотверженных медсестра Болилая получила многочисленные ранения и была госпитализирована в полевой госпиталь.
Источник: Аргументы и факты

Медсестра ефрейтор Людмила Болилая в ходе обстрела со стороны ВСУ позиций российских войск кассетными боеприпасами спасла тяжелораненого бойца, накрыв его собой и приняв на себя поражающие элементы и осколки.

«В ходе боевых действий противник атаковал позиции российских военных, используя кассетные снаряды. В результате этого военнослужащие, которые занимались укреплением позиций, получили ранения разной степени тяжести», — сообщили в ведомстве.

Болилая, находясь на пункте управления, выбежала на поверхность, быстро оценила ситуацию, которая стремительно менялась, и, несмотря на огонь противника, принялась оказывать первую помощь раненым солдатам, а также подготовила их к дальнейшей эвакуации.

«В процессе продолжающегося обстрела Болилая накрыла своим телом раненого бойца, приняв на себя все осколки и поражающие элементы», — отметили в Минобороны.

В результате самоотверженных медсестра получила многочисленные ранения и была госпитализирована в полевой госпиталь.

За выдающиеся заслуги, проявленные при выполнении воинского долга, командование представило Болилую к получению высокой государственной награды, проинформировали в Минобороны РФ.