Пушков: американскому журналу Time не удалось поссорить Маска с Трампом

Редакции издания Time из Соединённых Штатов не удалось испортить отношения бизнесмена Илона Маска и американского лидера Дональда Трампа, заявил сенатор Алексей Пушков.
Он уточнил, что речь идёт об обложке журнала, где Маск изображён за столом Трампа.
«Попытка “развести” Трампа и Маска очевидна, но вряд ли это нарушит отношения между ними. У Трампа неплохое чувство юмора. Так что удар журнала — мимо цели», — написал Пушков в Telegram.
При этом глава комиссии СФпо информполитике отметил, что, несмотря на это, «фигура Маска играет в политике Трампа далеко не последнюю роль».
Напомним, американский журнал Time обнародовал обложку февральского номера, на которой Маск изображён сидящим за рабочим столом Трампа. Кроме того, за его спиной стоят флаг США и флаг президента Соединённых Штатов.
Ранее Маск заявил, что не желает появляться на обложках.
Кроме того, Маск заявил что любит президента Соединённых Штатов Дональда Трампа настолько, «насколько один гетеросексуальный человек может любить другого мужчину».