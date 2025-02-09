Росавиация: на работу аэропорта Волгограда ввели временные ограничения

Воздушная гавань Волгограда временно не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщает пресс-служба Росавиации.
Представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко уточнил, что мера введена для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) в 00:32 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал он в Telegram.
В Росавиации подчеркнули, что в настоящее время экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры, а также службы воздушной гавани принимают все меры для обеспечения безопасности.
Ранее в аэропорту Волгограда также вводились временные ограничения. Они были сняты спустя несколько часов.