Депутат Рады Дубинский: родителям Зеленского должно быть стыдно

Украинский парламентарий Александр Дубинский поинтересовался у родителей Зеленского не стыдно ли им за сына, депутат подчеркнул, что тот постоянно лжёт.
«Родителям Зеленского: вам не стыдно за то, что вы воспитали такое?», — написал он в Telegram.
Дубинский напомнил, что Зеленский пообещал президенту Соединённых Штатов Дональд Трампу редкоземельные металлы. Таким образом он «перечеркнул» свой обещание, данное в 2019 году. Тогда Зеленский говорил, что несовершеннолетние украинцы «будут получать доход» от природных ресурсов Украины.
«2025 год. Тем, кого он лично обманул в 2019-м, он теперь обещает “очень высокие зарплаты” за то, что они пойдут умирать за то, что им уже не принадлежит. Трампу: не верьте. Продаст при первой возможности», — говорится в публикации Дубинского.
Ранее Дубинский заявил, что на конференции в ФРГ Зеленский попытается сорвать мирный процесс по Украине.