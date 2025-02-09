Депутат Рады Дубинский: родителям Зеленского должно быть стыдно

«2025 год. Тем, кого он лично обманул в 2019-м, он теперь обещает “очень высокие зарплаты” за то, что они пойдут умирать за то, что им уже не принадлежит. Трампу: не верьте. Продаст при первой возможности», — говорится в публикации Дубинского.