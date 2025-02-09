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NYP: Трамп планирует ограничить Блинкену доступ к секретным сведениям

Кроме того, Трамп намерен ограничить доступ к секретной информации Салливану.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп намерен ограничить бывшему главе Госдепа Энтони Блинкену доступ к секретным данным, пишет The New York Post.

Кроме того, Трамп планирует ограничить доступ к секретной информации экс-помощнику президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джейку Салливану.

По данным издания, Блинкен лишится данного доступа из-за его причастности к кампании, в ходе которой были осуществлены безуспешные попытки доказать, что Российская Федерация якобы имела отношение к делу о ноутбуке Хантера Байдена.

Кроме того, в материале сказано, что оказаться без доступа к засекреченным данным могут генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, а также окружной прокурор Манхеттена Альвин Брэгг. Прокуроры вели дела в отношении Трампа.

Ранее американский адвокат Томас Кеннифф заявил, что решение Джо Байдена помиловать своего сына Хантера нарушает его собственные обещания и является «бесстыдным».