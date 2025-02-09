NYP: Трамп планирует ограничить Блинкену доступ к секретным сведениям

Кроме того, в материале сказано, что оказаться без доступа к засекреченным данным могут генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, а также окружной прокурор Манхеттена Альвин Брэгг. Прокуроры вели дела в отношении Трампа.