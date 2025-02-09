Ашманов: государство должно помочь людям защититься от мошенников с Украины

Люди, которые становятся жертвами мошеннических звонков с Украины, не могут противостоять преступникам самостоятельно, поэтому необходимы меры защиты со стороны государства. Такое мнение ТАСС высказал Игорь Ашманов, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, а также руководитель компании «Крибрум».
Он прокомментировал поручения президента РФ Владимира Путина о мерах по борьбе с телефонными мошенниками.
По словам Ашманов, в 2024 году телефонные мошенники украли у граждан России около 300 миллиардов рублей. Практически все эти звонки поступали из так называемых контакт-центров Украины, расположенных в Харькове, Киеве и других крупных городах страны.
Он констатировал, что жертвами мошенников становятся не только доверчивые пенсионеры, далёкие от цифровых технологий, но и люди из разных социальных групп и с разным уровнем образования. Среди пострадавших есть даже сотрудники компаний, занимающихся информационной безопасностью.
«Практика показывает, что люди становятся жертвами преступников и не могут защитить себя самостоятельно. Поэтому возлагать на них ответственность за собственную безопасность — аморально», — сказал Ашманов.
По его мнению, повышение цифровой грамотности не может решить эту проблему, и взять на себя ответственность за защиту граждан должно государство.
На традиционной встрече президента с СПЧ 10 декабря Ашманов предложил три меры со стороны государства, которые, по его мнению, могут помочь.
«Первое — прекратить звонки с Украины. Это можно сделать, заблокировав звонки оттуда как по интернет-телефонии, так и по обычной телефонной связи. Второе — запретить подмену номеров. И третье — создать фиксированный список номеров всех государственных организаций и крупных кредитных организаций, чтобы ни с каких других номеров нельзя было звонить гражданам этих организаций», — сказал Ашманов.
Два из трёх предложений были включены в поручения, отметил он. СПЧ планирует участвовать в совещаниях по этим поручениям.