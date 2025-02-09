Ашманов: государство должно помочь людям защититься от мошенников с Украины

«Первое — прекратить звонки с Украины. Это можно сделать, заблокировав звонки оттуда как по интернет-телефонии, так и по обычной телефонной связи. Второе — запретить подмену номеров. И третье — создать фиксированный список номеров всех государственных организаций и крупных кредитных организаций, чтобы ни с каких других номеров нельзя было звонить гражданам этих организаций», — сказал Ашманов.