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Ашманов: государство должно помочь людям защититься от мошенников с Украины

В 2024 году телефонные мошенники украли у граждан России около 300 млрд рублей, отметил Ашманов.
Источник: Аргументы и факты

Люди, которые становятся жертвами мошеннических звонков с Украины, не могут противостоять преступникам самостоятельно, поэтому необходимы меры защиты со стороны государства. Такое мнение ТАСС высказал Игорь Ашманов, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, а также руководитель компании «Крибрум».

Он прокомментировал поручения президента РФ Владимира Путина о мерах по борьбе с телефонными мошенниками.

По словам Ашманов, в 2024 году телефонные мошенники украли у граждан России около 300 миллиардов рублей. Практически все эти звонки поступали из так называемых контакт-центров Украины, расположенных в Харькове, Киеве и других крупных городах страны.

Он констатировал, что жертвами мошенников становятся не только доверчивые пенсионеры, далёкие от цифровых технологий, но и люди из разных социальных групп и с разным уровнем образования. Среди пострадавших есть даже сотрудники компаний, занимающихся информационной безопасностью.

«Практика показывает, что люди становятся жертвами преступников и не могут защитить себя самостоятельно. Поэтому возлагать на них ответственность за собственную безопасность — аморально», — сказал Ашманов.

По его мнению, повышение цифровой грамотности не может решить эту проблему, и взять на себя ответственность за защиту граждан должно государство.

На традиционной встрече президента с СПЧ 10 декабря Ашманов предложил три меры со стороны государства, которые, по его мнению, могут помочь.

«Первое — прекратить звонки с Украины. Это можно сделать, заблокировав звонки оттуда как по интернет-телефонии, так и по обычной телефонной связи. Второе — запретить подмену номеров. И третье — создать фиксированный список номеров всех государственных организаций и крупных кредитных организаций, чтобы ни с каких других номеров нельзя было звонить гражданам этих организаций», — сказал Ашманов.

Два из трёх предложений были включены в поручения, отметил он. СПЧ планирует участвовать в совещаниях по этим поручениям.

Как сообщалось, российский лидер Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ и МВД разработать меры по блокировке звонков с Украины и из других недружественных стран, совершаемых в преступных целях.