«Я создаю компании с нуля»: Маск прокомментировал слухи о покупке TikTok

«Я не подавал заявку на покупку TikTok. У меня нет никаких планов относительно того, что бы я делал, если бы у меня был TikTok… Я не горю желанием купить TikTok», — сказал Маск.
Он также подчеркнул, что не приобретает компании только по экономическим причинам. Маск отметил, что предпочитает создавать их «с нуля», а не покупать уже существующие.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что китайские чиновники рассматривают возможность передачи управления операциями TikTok в США Илону Маску. Однако позже TikTok опроверг эту информацию, назвав её чистой выдумкой.
Тем временем Илон Маск установил новый статус на своей странице в X. Теперь миллиардер называет себя «технической поддержкой Белого дома». Он поменял статус в профиле на фоне критики американских чиновников и общественников. Они оказались недовольны действиями DOGE.