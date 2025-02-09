Юрист Адамс рассказал об изменении параметров расчета стоимости ОСАГО

В то же время в регионах, где страховая нагрузка была ниже, коэффициент был уменьшен, что позволило снизить стоимость полиса. В Казани показатель снизился с 1,8 до 1,7, в Уфе — с 1,64 до 1,56, в Воронеже — с 1,4 до 1,35.