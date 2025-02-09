Юрист Адамс рассказал об изменении параметров расчета стоимости ОСАГО

В некоторых регионах России изменились параметры расчёта стоимости ОСАГО, что привело к росту цен на полисы в одних субъектах и снижению в других, сообщил РИА Новости Давид Адамс, генеральный директор профессиональной юридической группы «АИД».
Как он отметил, изменение параметров расчёта стоимости полиса связано с обновлением территориального коэффициента (КТ).
«Пересмотр коэффициента территории (КТ) обусловлен анализом статистики аварийности, размера выплат и общей ситуации на рынке страхования в каждом конкретном регионе. Этот показатель влияет на стоимость полиса, поскольку учитывает вероятность наступления страхового случая в зависимости от места регистрации транспортного средства. В некоторых регионах КТ был повышен, что привело к увеличению стоимости ОСАГО», — пояснил Адамс.
В частности, в Республике Дагестан показатель вырос с 0,9 до 0,99, в Республике Крым — с 0,68 до 0,75, в Чувашской Республике — с 0,88 до 0,97.
В то же время в регионах, где страховая нагрузка была ниже, коэффициент был уменьшен, что позволило снизить стоимость полиса. В Казани показатель снизился с 1,8 до 1,7, в Уфе — с 1,64 до 1,56, в Воронеже — с 1,4 до 1,35.
Адамс также подчеркнул, что новые значения коэффициентов применяются только при заключении новых договоров или при изменении условий действующего полиса. Например, если вы хотите добавить дополнительные опции к своему ОСАГО, это также повлияет на стоимость полиса. Однако владельцы действующих договоров могут продолжать пользоваться прежними тарифами до истечения срока действия документа.
Юрист также рассказал, какие еще факторы, кроме территориального коэффициента, влияют на стоимость полиса ОСАГО.
«Помимо территориального коэффициента, на стоимость полиса ОСАГО влияют и другие факторы. Среди них — возраст и стаж водителя, мощность двигателя, наличие нарушений и коэффициент бонус-малус. Этот коэффициент показывает, как часто водитель становился виновником ДТП, по которым страховая компания выплачивала компенсацию. В результате стоимость полиса для разных категорий водителей может сильно отличаться, даже если они живут в одном регионе», — подчеркнул Адамс.
Юрист пояснил, что если стоимость полиса кажется автовладельцу завышенной, он может обратиться за разъяснениями и даже оспорить расчет при необходимости.
«Жалобы на некорректное определение страховой премии рассматривает Банк России, а в отдельных случаях правомерность действий страховщика может быть оспорена в суде», — подытожил Адамс.