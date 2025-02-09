Ким Чен Ын: военный союз США, Японии и Сеула нарушает баланс в регионе

«Он подчеркнул, что постоянно развёрнутые на Корейском полуострове ядерные стратегические средства США, проводимые под руководством США учения по моделированию ядерного конфликта система трёхстороннего военного союза США, Японии и Республики Корея, созданная по сценарию регионального военного блока США, и формирование НАТО азиатского типа на основе этого блока создают военный дисбаланс на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии», — говорится в сообщении.