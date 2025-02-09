Ким Чен Ын: военный союз США, Японии и Сеула нарушает баланс в регионе

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что военный союз Соединённых Штатов, Японии и Южной Кореи нарушает баланс в регионе, сообщает ЦТАК.
Кроме того, Ким Чен Ын подчеркнул, что на регион оказывают негативное влияние развёрнутые на Корейском полуострове ядерные стратегические силы США.
«Он подчеркнул, что постоянно развёрнутые на Корейском полуострове ядерные стратегические средства США, проводимые под руководством США учения по моделированию ядерного конфликта система трёхстороннего военного союза США, Японии и Республики Корея, созданная по сценарию регионального военного блока США, и формирование НАТО азиатского типа на основе этого блока создают военный дисбаланс на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии», — говорится в сообщении.
Лидер КНДР также заявил, что Пхеньян готов поддерживать деятельность Российской Федерации, направленные на защиту своего суверенитета, а также безопасности и территориальной целостности. Речь идёт о Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и Северной Кореей.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын объявил о стратегии самого жёсткого противодействия Соединённым Штатам.