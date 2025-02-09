«Лыжня России» в Омске и области собрала пять тысяч участников

В субботу, 8 февраля, на старт 43-й по счету «Лыжни России» в Омске и районах области вышли пять тысяч лыжников разных возрастов. Об этом сообщил Виталий Хоценко в Telegram-канале.
«Омск в этом году принимает 43-ю по счету “Лыжню России” в статусе Молодежной столицы России, сегодня на старте много молодежи», — сказал Хоценко.
Для участников были доступны три дистанции — 2, 5 и 10 километров. Первая получила статус молодежной. Во время двухкилометрового забега лыжники проехались с флагами Молодежной столицы.
Ранее «КП Омск» сообщала, что дубль Дамира Шарипзянова принес омскому «Авангарду» выездную победу в Тольятти.