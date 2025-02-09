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«Лыжня России» в Омске и области собрала пять тысяч участников

Лыжники в этом году вышли сразу на три дистанции.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 8 февраля, на старт 43-й по счету «Лыжни России» в Омске и районах области вышли пять тысяч лыжников разных возрастов. Об этом сообщил Виталий Хоценко в Telegram-канале.

«Омск в этом году принимает 43-ю по счету “Лыжню России” в статусе Молодежной столицы России, сегодня на старте много молодежи», — сказал Хоценко.

Для участников были доступны три дистанции — 2, 5 и 10 километров. Первая получила статус молодежной. Во время двухкилометрового забега лыжники проехались с флагами Молодежной столицы.

Ранее «КП Омск» сообщала, что дубль Дамира Шарипзянова принес омскому «Авангарду» выездную победу в Тольятти.