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Мокрый снег с дождем обрушится на Омскую область 9 февраля

Воздух прогреется максимально до +1 градуса.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области в воскресенье потеплеет до +1 градуса. Местами регион накроет мокрый снег с дождем. О том, какая будет погода в Омске 9 февраля 2025 года, а также в Омской области, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Днем воздух прогреется до −4…+1 градуса. Местами ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем. На дорогах синоптики прогнозируют гололедицу. Скорость ветра составит 7−12 метров в секунду. В отдельных районах порывы достигнут 17 метров в секунду.

Ранее «КП Омск» сообщала, что Гидрометцентр представил прогноз на февраль в Омской области.