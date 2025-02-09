Мокрый снег с дождем обрушится на Омскую область 9 февраля

В Омской области в воскресенье потеплеет до +1 градуса. Местами регион накроет мокрый снег с дождем. О том, какая будет погода в Омске 9 февраля 2025 года, а также в Омской области, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
Днем воздух прогреется до −4…+1 градуса. Местами ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем. На дорогах синоптики прогнозируют гололедицу. Скорость ветра составит 7−12 метров в секунду. В отдельных районах порывы достигнут 17 метров в секунду.
Ранее «КП Омск» сообщала, что Гидрометцентр представил прогноз на февраль в Омской области.