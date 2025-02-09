Юрист Терехин: с 1 марта владельцам заброшенных участков грозит их изъятие

С 1 марта в России вступят в силу новые правила использования земельных участков, расположенных в населённых пунктах или предназначенных для садоводства. О том, какие последствия ожидают владельцев, которые не используют свои земли, агентству «Прайм» рассказал юрист Филипп Терехин.
Он объяснил, что в течение трёх лет после покупки или получения участка необходимо начать его освоение: построить что-то или высадить растения. Если этого не сделать, власти могут оштрафовать владельца и даже изъять землю.
Чтобы избежать проблем с контролирующими органами, нужно поддерживать участок в порядке: убирать мусор, хлам и грязь, использовать землю по назначению.
Терехин подчеркнул, что главная цель нововведений — стимулировать владельцев следить за своими участками, ведь заброшенные земли портят вид и являются неэффективным использованием земельного ресурса.