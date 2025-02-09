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NYP: Трамп изучит все данные о покушавшихся на его жизнь

Трамп поручил Секретной службе предоставить ему все сведения о фигурантах.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что поручил Секретной службе Соединённых Штатов предоставить ему все сведения о фигурантах, совершавших на него покушения.

«Я хочу узнать о двух убийцах… Почему у одного парня было шесть мобильных телефонов, а у другого — иностранные приложения? Больше никаких утаиваний из-за Байдена. Я имею право знать. И они утаивали это достаточно долго», — сказал он в интервью New York Post.

Напомним, первое покушение на Трампа произошло летом 2024 года в Пенсильвании на предвыборном выступлении. Трамп был ранен в ухо, ещё один человек погиб. Секретная служба заявила, что уничтожила подозреваемого. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Мужчина прятался на крыше производственного строения в 100 метрах от сцены.

Осенью комиссия по расследованию выявила множественные нарушения в работе службы, которые привели к тому, что атака «не была предотвращена».

Ещё одно покушение было совершено в сентябре у гольф-клуба Трампа в штате Флорида. Сотрудники Секретной службы открыли огонь по нападавшему, спрятавшемуся в кустах. Мужчина попытался скрыться на машине, однако был задержан.

Ранее сообщалось, что Секретную службу США возглавил Шон Карран, который охранял Дональда Трампа во время покушения, произошедшего на предвыборном митинге в штате Пенсильвания.