NYP: Трамп изучит все данные о покушавшихся на его жизнь

«Я хочу узнать о двух убийцах… Почему у одного парня было шесть мобильных телефонов, а у другого — иностранные приложения? Больше никаких утаиваний из-за Байдена. Я имею право знать. И они утаивали это достаточно долго», — сказал он в интервью New York Post.