Неизвестный мужчина разбил лобовое стекло автомобиля фигуристки Нугумановой

Всё началось с того, что таксист остановился на однополосной дороге, полностью перекрыв движение. Нугуманова, чтобы привлечь внимание, посигналила. Но вместо извинений пассажир такси вышел из машины и, как описала фигуристка, «со зверским лицом» бросился к её автомобилю, нанося удары.