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«Надо думать»: Ольга Серябкина высказалась о возможном участии в «Интервидении»

Российская артистка, композитор, поэтесса и телеведущая Ольга Серябкина затруднилась однозначно ответить на вопрос о своём возможном участии в российском аналоге Евровидения — «Интервидении».

Источник: Life.ru

«Надо думать», — ответила Ольга на вопрос, хочет ли она поучаствовать в таком мероприятии.

Ольга Серябкина — о своём участии в «Интервидении». Видео © Life.ru.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Международного музыкального конкурса «Интервидение». Это мероприятие, альтернативное Евровидению, пройдёт уже в этом году на территории Москвы и области.

На данный момент уже более 20 стран выразили желание участвовать в конкурсе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил, что на «Интервидении» не будет «извращений и издевательств над природой человека». Он также отметил, что конкурс предоставит странам возможность без цензуры продемонстрировать свои лучшие музыкальные традиции.