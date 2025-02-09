«Надо думать»: Ольга Серябкина высказалась о возможном участии в «Интервидении»

На данный момент уже более 20 стран выразили желание участвовать в конкурсе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил, что на «Интервидении» не будет «извращений и издевательств над природой человека». Он также отметил, что конкурс предоставит странам возможность без цензуры продемонстрировать свои лучшие музыкальные традиции.