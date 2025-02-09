Ричмонд
+1°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Накануне своего 35-летия от рака мозга умер французский певец Naaman

Болезнь была диагностирована в 2019 году.

Скончался французский певец Мартин Мюссард, известный как Naaman, пишет Republicain Lorrain. Отмечается, что 25 февраля ему бы исполнилось 35 лет.

Причиной смерти музыканта стала опухоль мозга. Болезнь была диагностирована в 2019 году.

В прощальном посте для фанатов в соцсетях Мюссарда отмечено, что «свой последний вздох певец сделал в 10:10 утра 7 февраля».

«Умирая, он хотел, чтобы люди знали, что их любовь была его силой… До самого конца он хотел создавать песни. Музыка была в каждом его вздохе», — говорится в публикации.

Как сообщалось, скандальный французский писатель и сценарист Поль-Лу Сулицер скончался 6 февраля в возрасте 78 лет на острове Маврикий.