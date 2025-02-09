CNN: Трамп загоняет США в глобальную изоляцию

Ряд решений американского лидера Дональда Трампа ставят под угрозу «долгие и тесные взаимоотношения» между Соединёнными Штатами и европейскими государствами, заявил журналист Роб Пичета.
Он отметил, что, в частности, речь идёт о заявлениях Трампа, касающихся сектора Газа.
«Иррациональные геополитические интервенции Трампа могут привести к глобальной изоляции США от их политических союзников. Заявления Трампа о Газе могут только ускорить этот процесс», — говорится в его авторском материале для CNN.
Пичета отметил, что лидеры европейских стран, критикуя заявления Трампа, боятся «непредсказуемой ответной реакции» Соединённых Штатов.
По его словам, Британии «отчаянно» необходимы хорошие отношения с Вашингтоном для развития экономики. При этом британская сторона не может «оставить без внимания» неожиданные заявления Трампа.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал полностью «снести» сектор Газа. По его словам, данная территория «не пригодна для жизни». Трамп также выразил мнение, что население Газы следует «переселить».
Ранее сообщалось, что американских чиновников шокировало заявление Трампа о Газе. В Европе также раскритиковали высказывания Трампа о секторе Газа.