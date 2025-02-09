Плюсовая температура будет в воскресенье на Южном Урале

Температура воздуха днем составит от −4 до +1 градуса. Ветер северный, северо-западный 1−6 метров в секунду.
В Челябинске сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит от −1 до +1 градуса. Ветер северо-западный 1−6 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 9 февраля, у Дмитрия, Ивана, Петра.
Между прочим, 9 февраля 2025 года отмечают Златоустов день. Согласно народным приметам, сегодня следует приготовить расстегаи с грибами, мясом или рыбой. Их должен съесть каждый член семьи и тогда, согласно поверьям, будущий год принесет большой достаток и богатства.