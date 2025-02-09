Телевидение и радио в Омской области будут работать с перебоями с 10 февраля

В Омской области с 10 по 16 февраля запланированы кратковременные отключения телевидения и радио. Продолжительность перерывов в вещании составит до шести часов. Об этом предупредили в пресс-службе РТРС.
График отключений цифрового телевидения:
— 10 февраля с 11:00 до 17:00, поселок Веселая Поляна Любинский район;
— 11 февраля с 11:00 до 17:00, село Цветково Одесский район;
— 12 февраля с 11:00 до 17:00, село Цветнополье Азовский район;
— 13 февраля с 09:00 до 15:00, село Одесское Одесский район.
В Одесском в один день с отключением всех 20 цифровых каналов не будет работать «Радио России».
Во время кратковременных отключений на станциях будут проходить плановые или профилактические работы.
«Некоторые работы могут быть отменены и перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями», — отметили в организации.
Ранее «КП Омск» сообщала, что утром в понедельник, 10 февраля, Омск накроет магнитная буря.