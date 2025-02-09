До −12 градусов ожидается в Иркутске 9 февраля

До −10, −12 градусов ожидается в Иркутске в воскресенье 9 февраля. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 6−11 м/с. Об этом сообщает Иркутский гидрометцентр.
— По области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с. Местами порывы могут достигать до 14 м/с. Температура −8,-13 градусов, при облачной погоде −18,-23. В северо-восточных районах −24,-29 градусов, — говорится в сообщении.
На Байкале синоптики прогнозируют переменную облачность, местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, северо-восточный 7−12 м/с. Местами порывы могут достигать до 15−18 м/с. Температура −13,-18 градусов. Местами столбики термометров опустятся до −20,-25 градусов.