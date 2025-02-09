Учёные рассказали, зачем исследуют водоросли Байкала

Исследователи собирали водоросли целые полгода — для этого привлекли специалистов-водолазов. Одним из них, кстати, стал директор Байкальского музея Александр Купчинский. Удалось собрать более 70 образцов эндемиков, некоторые из них — недоступные для показа ранее — пополнили экспозицию. Учёные смогли также подобрать условия для содержания байкальских водорослей вне озера. Для этого несколько образцов водорослей сначала прикрепили к небольшим камням, а затем поместили в аквариумы проточной водой из озера. Один из аквариумов дополнительно освещали, другой — нет, соблюдая режим «день/ночь». Результат эксперимента поразил: оказалось, что дополнительная подсветка сокращает срок жизни водоросли в аквариуме, в то время как в аквариуме без подсветки удалось сохранять жизнеспособные образцы до двух месяцев. Ранее подводные растения погибали в течение всего двух недель.