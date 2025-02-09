Учёные рассказали, зачем исследуют водоросли Байкала

О населяющих Байкал уникальных рачках, рыбах и млекопитающих — эпишуре, голомянке, нерпе — говорится постоянно. Однако флора «славного моря» ничуть не менее интересна и тоже может похвастаться эндемиками. Недавно Байкальский музей СО РАН сообщил о возможном открытии нового вида водорослей, обитающих в озере, и irk.aif.ru постарался узнать подробности исследований.
Ольхонские водоросли.
Эндемичных видов водорослей — то есть не живущих нигде в мире, кроме Байкала — в озере много, однако многие из них видны только в микроскоп. Совсем другое дело — наши «герои»: водоросли со сложным латинским именем Draparnaldiodies («Драпарнальдиоидес», или «драпа» на сленге биологов) хорошо заметны глазу. Они ярко окрашены, своим видом напоминают «сухопутные» растения, и вообще самые крупные среди пресноводных водорослей своего семейства. Их даже используют для изготовления нехитрых сувениров, засушивая на поверхности байкальской гальки.
Девять видов этих водорослей ещё в 1920-е годы описал советский ботаник Константин Мейер — его исследования заняли около десяти лет. Позднее учёные перевели их в отдельный род, а в 2020 году вернулись к вопросу правильного наименования байкальских эндемиков — и сегодня он насчитывает десять видов. А возможно, пополнится ещё одним: команда исследователей из Байкальского музея СО РАН в прошлом году нашла в озере так называемый «Ольхонский морфотип» водоросли. Он отличается особенностями строения от уже известных учёным образцов подводных растений.
«Чтобы доказать, что морфотип является отдельным видом, а не просто отличающимся по внешним особенностям представителем уже известного вида водорослей, требуются дополнительные исследования, — пояснил irk.aif.ru доктор биологических наук Дмитрий Щербаков. — Нужно “прочесть” несколько генов этого организма и понять, насколько он отличается от уже расшифрованных. Данные по нескольким видам рода Draparnaldiodies есть в генетическом банке, их внесла туда заместитель директора по научной работе Байкальского музея Елена Минчева, которая уже давно занимается их исследованием».
«Драпарнальдиоидес» играет важную роль в жизни Байкала — эти водоросли образуют целый растительный пояс на глубинах от двух с половиной до двадцати пяти метров. Пока нет данных, едят ли их рыбы — но отмершими водорослями, вынесенными на берег, питаются эндемичные черви-энхитреиды. Произведенное ими органическое вещество затем вовлекается в биологический круговорот. Учёные также считают, что массовое развитие «драпы» может служить индикатором хороших экологических условий в озере. Поэтому исследование именно этого вида уникальных обитателей Байкала имеет большое значение.
«Вопросов ещё много».
Проект по исследованию водорослей-эндемиков получил грант фонда «Озеро Байкал» по программе сохранения редких, исчезающих и эндемичных видов Байкальской природной территории. Перед учёными стояла задача изучить историческое развитие водорослей, воссоздать их «родословную» и пополнить информацией мировые базы данных по водорослям.
«Наши исследования были сосредоточены на эндемичных родах Draparnaldioides, Ireksoskonia (Ирексосrония) и Mixonemopsis (Миксонемопсис), — говорит Елена Минчева. — Стоит отметить, что чем больше пытаешься узнать, тем больше возникает новых вопросов. Так произошло и с нами. Например, нам удалось найти лишь один экземпляр очень редкого рода Миксонемопсис, и он сумел запутать все наши представления о происхождении и родственных взаимоотношениях между исследуемыми родами водорослей. Нам ещё предстоит разобраться с его историей».
Исследователи собирали водоросли целые полгода — для этого привлекли специалистов-водолазов. Одним из них, кстати, стал директор Байкальского музея Александр Купчинский. Удалось собрать более 70 образцов эндемиков, некоторые из них — недоступные для показа ранее — пополнили экспозицию. Учёные смогли также подобрать условия для содержания байкальских водорослей вне озера. Для этого несколько образцов водорослей сначала прикрепили к небольшим камням, а затем поместили в аквариумы проточной водой из озера. Один из аквариумов дополнительно освещали, другой — нет, соблюдая режим «день/ночь». Результат эксперимента поразил: оказалось, что дополнительная подсветка сокращает срок жизни водоросли в аквариуме, в то время как в аквариуме без подсветки удалось сохранять жизнеспособные образцы до двух месяцев. Ранее подводные растения погибали в течение всего двух недель.