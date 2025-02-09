Кулеба предложил сажать украинцев в тюрьму за комментарии в соцсетях

Жителей Украины, которые жалуются на своё государство, следует отправлять в тюрьму за госизмену, заявил бывший министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
По его словам, речь идёт о комментариях украинцев в соцсетях.
«Меня реально бесит, когда приходит человек или бот и начинает: “А что мне эта страна дала?”, “А я никому ничего не должен”, “А почему я должен её любить?”. Когда индивидуальный хейт — с этим можно жить каждый получил право выражать свою дурь в соцсетях. Но когда закидывается история о том, что государство плохое, таких людей нужно реально отлавливать и сажать за госизмену», — цитирует слова Кулебы РИА Новости.
Он добавил, что «спокойно» относится к негативным комментариям в соцсетях в свой адрес.
Высказывание Кулебы прозвучало на фоне нарастающего недовольства жителей Украины. В частности, украинцы в соцсетях критикуют насильственную мобилизацию.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник напомнил, что Кулеба, выступающий за мобилизацию с 18 лет, не позволил своему 18-летнему сыну вступить в ряды Вооружённых сил Украины.