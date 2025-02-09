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Синоптики рассказали, какую погоду ждать белорусам 9 февраля

В воскресенье, 9 февраля, в Беларуси будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица.

Сейчас в Ричмонде: +2° 5 м/с 100% 755 мм рт. ст. +4°
Источник: Смартпресс

Ветер юго-восточный, восточный слабый, сообщает Белгидромет.

Минск. Облачно с прояснениями. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..-3°C. Ветер юго-восточный, 2−7 м/с.

Брест. Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха −1..+1°C. Ветер восточный, 2−7 м/с.

Витебск. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −2..-4°C. Ветер юго-восточный, 2−7 м/с.

Гомель. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..-3°C. Ветер восточный, 2−7 м/с.

Гродно. Переменная облачность. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..+1°C. Ветер восточный, 2−7 м/с.

Могилев. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −2..-4°C. Ветер восточный, 2−7 м/с.