Синоптики рассказали, какую погоду ждать белорусам 9 февраля

Ветер юго-восточный, восточный слабый, сообщает Белгидромет.
Минск. Облачно с прояснениями. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..-3°C. Ветер юго-восточный, 2−7 м/с.
Брест. Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха −1..+1°C. Ветер восточный, 2−7 м/с.
Витебск. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −2..-4°C. Ветер юго-восточный, 2−7 м/с.
Гомель. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..-3°C. Ветер восточный, 2−7 м/с.
Гродно. Переменная облачность. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..+1°C. Ветер восточный, 2−7 м/с.
Могилев. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −2..-4°C. Ветер восточный, 2−7 м/с.