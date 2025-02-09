Ким Чен Ын: США затягивают конфликт на Украине

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Соединённых Штаты затягивают украинский конфликт, сообщает ЦТАК.
Он подчеркнул, что американская сторона, а также власти других западных государств затягивают конфликт, безуспешно пытаясь нанести Российской Федерации стратегическое поражение.
Ким Чен Ын добавил, что Вашингтон «предаётся иллюзорной амбиции» сохранения «однополярного мира» и гегемонии Соединённых Штатов. При этом именно США являются основным «закулисным элементом», подстрекающим конфликт на Украине.
Северокорейский лидер отметил, что КНДР неизменно противостоит «действиям, противоречащим международной справедливости и глобальному миру».
Ранее Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян готов поддерживать деятельность Российской Федерации, направленные на защиту своего суверенитета.