Мошенники начали звонить россиянам, представляясь сотрудниками суда

«Работники суда никогда не будут запрашивать коды из СМС, информацию о счетах, данных банковских карт или другие персональные сведения», — поясняет Московский областной суд.
Также в инстанции подчеркнули, что сотрудники не поднимают вопросы финансового характера по телефону.
Судебные работники могут звонить участникам дел, чтобы уведомлять о времени и месте заседаний, сообщать о готовности копий судебных решений и исполнительных документов. Также из суда звонят, чтобы информировать о возможности ознакомиться с материалами дел и уточнять организационные моменты, касающиеся участия в заседании.
В любом случае для проверки, действительно ли звонок или сообщение поступило от сотрудника суда, можно воспользоваться номерами телефонов, размещенными на официальном сайте любого федерального суда общей юрисдикции.
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