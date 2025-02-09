Мошенники начали звонить россиянам, представляясь сотрудниками суда

Судебные работники могут звонить участникам дел, чтобы уведомлять о времени и месте заседаний, сообщать о готовности копий судебных решений и исполнительных документов. Также из суда звонят, чтобы информировать о возможности ознакомиться с материалами дел и уточнять организационные моменты, касающиеся участия в заседании.