В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения

Работа воздушной гавани изменена с 04:40 мск для обеспечения безопасности полётов.
Ранее временные ограничения были введены в аэропорту Волгограда. Изменения в работе воздушной гавани вступили в силу с 00:32 мск.
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в Росавиации.
Работа воздушной гавани изменена с 04:40 мск для обеспечения безопасности полётов.
Ранее временные ограничения были введены в аэропорту Волгограда. Изменения в работе воздушной гавани вступили в силу с 00:32 мск.