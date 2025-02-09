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В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в Росавиации.

Источник: Life.ru

Работа воздушной гавани изменена с 04:40 мск для обеспечения безопасности полётов.

Ранее временные ограничения были введены в аэропорту Волгограда. Изменения в работе воздушной гавани вступили в силу с 00:32 мск.