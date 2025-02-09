Командир Шульга: ВСУ срывают попытки эвакуации жителей Дзержинска в ДНР

«Мирных жителей находится на данный момент ещё очень много в городе Дзержинске, они находятся и в частном секторе, и в подвалах многоэтажек. Находим их, эвакуируем по возможности, (смотря) по погоде опять же», — цитирует слова командира штурмового подразделения 132-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск «Центр» РИА Новости.