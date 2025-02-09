Командир Шульга: ВСУ срывают попытки эвакуации жителей Дзержинска в ДНР

Вооружённые силы Украины срывают попытки эвакуации жителей Дзержинска в Донецкой народной республике, заявил российский штурмовик Иван Шульга.
Он рассказал, что местное население не может эвакуироваться из-за атак ВСУ на «любую группу мирных». Военный добавил, что мирные жители остаются в подвалах.
«Мирных жителей находится на данный момент ещё очень много в городе Дзержинске, они находятся и в частном секторе, и в подвалах многоэтажек. Находим их, эвакуируем по возможности, (смотря) по погоде опять же», — цитирует слова командира штурмового подразделения 132-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск «Центр» РИА Новости.
Шульга уточнил, что украинские военные атакуют мирных жителей артиллерией, дронами-камикадзе, а также беспилотными летательными аппаратами, сбрасывающими снаряды. Он подчеркнул, что ВСУ понимают, что речь идёт об эвакуации мирного населения.
«Противник целенаправленно бьёт по мирным жителям в ходе эвакуации», — сказал военный.
Напомним, Минобороны РФ заявило об освобождении Дзержинска в пятницу. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отметил, что освобождения Дзержинск вновь обретает статус подлинного русского города.