В РФ получили средство для подавления коронавируса на основе усниновой кислоты

НОВОСИБИРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Ученые центра вирусологии «Вектор» и Новосибирского института органической химии (НИОХ) СО РАН получили средство эффективное против штаммов коронавируса на основе производных усниновой кислоты, которая встречается в лишайниках. Авторы исследования смогли получить соединения, обладающие меньшей токсичностью для клеток, следует из патента, с которым ознакомился ТАСС.
Как отмечают разработчики, несмотря на окончание пандемии, объявленное ВОЗ, коронавирус продолжает циркулировать в человеческой популяции и его новые мутации, устойчивые к существующим вакцинам способны привести к новому всплеску заболеваемости. Перспективным направлением медицинской химии для синтеза новых средств с противовирусной активностью является использование природных соединений. Одно из них — это усниновая кислота, биологически активное вещество, которое встречается во многих лишайниках. В то же время это вещество обладает высокой токсичностью к организмам и клеткам. Для решения этой проблемы ученые вывели производные усниновой кислоты с улучшенными свойствами.
«Изобретение относится к новым средствам, способным ингибировать широкий спектр штаммов вируса SARS-CoV-2, и может быть использовано в молекулярной биологии, биохимии, медицине и фармакологии. [Оно] обеспечивает эффективное снижение титра вируса в клеточной культуре», — говорится в патенте.
Авторы исследования отмечают, что усниновая кислота обладает широким спектром биологической активности: противомикробной, противоопухолевой, противовоспалительной и противовирусной. В своей работе они смогли получить соединение, производное от кислоты с участием брома. Полученное вещество растворяли в метаноле, после чего туда добавлялось кристаллический порошок на основе метана, азота и серы. Ученые перемешивали смесь при определенной температуре в течение часа, после чего разбавили водой, а выпавший осадок отфильтровывали и высушили на воздухе.
Для проверки его противовирусной активности на культуре клеток исследователи использовали шесть штаммов коронавируса SARS-CoV-2: уханьский вариант, штамм «дельта» и четыре штамма, относящиеся к варианту «омикрон». «На сегодняшний день он полностью вытеснил все остальные варианты коронавируса. В результате представленных экспериментальных данных, было показано, что заявленные соединения обладают противовирусной активностью в отношении широкого спектра штаммов вируса SARS-CoV-2», — пояснили авторы патента.