В РФ получили средство для подавления коронавируса на основе усниновой кислоты

Как отмечают разработчики, несмотря на окончание пандемии, объявленное ВОЗ, коронавирус продолжает циркулировать в человеческой популяции и его новые мутации, устойчивые к существующим вакцинам способны привести к новому всплеску заболеваемости. Перспективным направлением медицинской химии для синтеза новых средств с противовирусной активностью является использование природных соединений. Одно из них — это усниновая кислота, биологически активное вещество, которое встречается во многих лишайниках. В то же время это вещество обладает высокой токсичностью к организмам и клеткам. Для решения этой проблемы ученые вывели производные усниновой кислоты с улучшенными свойствами.