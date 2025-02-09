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Жителей Башкирии ждут на мясных ярмарках

Жителей Башкирии ждут на мясных ярмарках.

Источник: Башинформ

Сегодня в ряде городов и районов Башкирии продолжат свою работу сельскохозяйственные ярмарки, стартовавшие на этой неделе 7 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе министерства торговли и услуг региона.

Напомним, ярмарки на которых можно приобрести натуральную, свежую продукцию местного производства, проводятся сейчас в Башкирии еженедельно, с пятницы по воскресенье. На этой неделе, за три дня организовано, в общей сложности, 49 ярмарочных площадок в 35 муниципалитетах. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.

Так, например, в Уфе ярмарочная торговля развернется сегодня на перекрестке улиц Интернациональной и Машиностроителей, улице Рабкоров, 20, на площади перед Дворцом спорта, сообщал ранее Башинформ.