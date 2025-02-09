Жителей Башкирии ждут на мясных ярмарках.

Напомним, ярмарки на которых можно приобрести натуральную, свежую продукцию местного производства, проводятся сейчас в Башкирии еженедельно, с пятницы по воскресенье. На этой неделе, за три дня организовано, в общей сложности, 49 ярмарочных площадок в 35 муниципалитетах. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.