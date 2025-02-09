Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина посетила Дом молодежи в Иркутске

Глава «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина прилетела в столицу Приангарья 8 февраля. Как стало известно КП-Иркутск, в рамках визита она посетила Дом молодежи, где для нее была проведена экскурсия.
Екатерина Мизулина побывала в залах и пространствах, где проводятся обучающие лектории, посетила коворкинг, осмотрела зону для молодых предпринимателей, а также центр патриотического воспитания, пространство «Движения первых», кибер-класс, VR-арену, медиацентр.
Также известно, что после этого глава «Лиги безопасного интернета» встретилась с молодежью города. Молодые люди могли задать общественному деятелю интересующие их вопросы. Судя по фотографиям и видео, которые Екатерина Мизулина опубликовала в своих социальных сетях, мероприятие посетило большое количество человек.