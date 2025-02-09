Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина посетила Дом молодежи в Иркутске

Также известно, что после этого глава «Лиги безопасного интернета» встретилась с молодежью города. Молодые люди могли задать общественному деятелю интересующие их вопросы. Судя по фотографиям и видео, которые Екатерина Мизулина опубликовала в своих социальных сетях, мероприятие посетило большое количество человек.