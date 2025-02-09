Власти ищут подрядчика для опроса населения в восьми районах Омской области

Власти объявили аукцион на оказание услуг по изучению общественного мнения в восьми районах Омской области. У местных жителей спросят, как они оценивают деятельность районных администраций. Соответствующая запись появилась на портале «Госзакупки».
Подрядчик должен будет опросить 2 300 совершеннолетних жителей в восьми муниципальных районах за 25 дней. Организация должна будет самостоятельно подготовить интервьюеров, которые будут совершать подомовой обход с анкетами для респондентов. Опрос проведут в Исилькульском, Кормиловском, Муромцевском, Называевском, Оконешниковском, Полтавском, Саргатском, Усть-Ишимском районах. Начальная цена контракта — 720 тысяч рублей.
«Анкета состоит не более чем из 90 вопросов (без учета вопросов-фильтров, раздела для фиксации социально-демографических, территориальных и половозрастных характеристик респондента) с не более чем 30-ю вариантами ответа в каждом вопросе», — отмечается в конкурсной документации.
По итогам работ подрядчик должен предоставить отчет и 2 300 заполненных анкет с ответами опрошенных.
Прием заявок на участие аукционе продлится до 25 февраля 2025 года. Подрядчика определят 3 марта 2025 года.
Ранее «КП Омск» сообщала, что омская мэрия объявит аукцион на продажу трех нежилых помещений в пятиэтажках. Начальная цена объектов стартует от 685 тысяч рублей.