Власти ищут подрядчика для опроса населения в восьми районах Омской области

«Анкета состоит не более чем из 90 вопросов (без учета вопросов-фильтров, раздела для фиксации социально-демографических, территориальных и половозрастных характеристик респондента) с не более чем 30-ю вариантами ответа в каждом вопросе», — отмечается в конкурсной документации.