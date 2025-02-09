ГАИ назвала сумму штрафа за прогрев двигателя в Беларуси дольше пяти минут

Так, в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказали, что в Беларуси можно получить штраф, если прогревать машину дольше пяти минут. При этом прямого запрета на прогрев автомобиля в зимнее время в Беларуси нет. Но в пункте 140 Правил дорожного движения остановку свыше пяти минут и стоянку транспортного средства должны осуществляться с неработающим двигателем.