ГАИ назвала сумму штрафа за прогрев двигателя в Беларуси дольше пяти минут

Белорусские водители могут получить штрафы за прогрев двигателя дольше пяти минут, сообщает агентство «Минск-Новости».
Так, в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказали, что в Беларуси можно получить штраф, если прогревать машину дольше пяти минут. При этом прямого запрета на прогрев автомобиля в зимнее время в Беларуси нет. Но в пункте 140 Правил дорожного движения остановку свыше пяти минут и стоянку транспортного средства должны осуществляться с неработающим двигателем.
— При работе двигателя дольше пятиминутного интервала для водителя предусмотрена административная ответственность, — прокомментировал замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович.
При нарушении нормы белорусским водителям грозит штраф до одной базовой величины (42 рубля в феврале 2025-го).
В ГАИ обратили внимание, что ответственность за прогрев двигателя ввели из-за поступающих жалоб. Так как зачастую автомобили прогревают во дворах жилых домов, а выхлопные газы от работающих двигателей загрязняют воздух.
Сотрудниками Госавтоинспекции не проводятся специальные рейды для отслеживания прогревающихся авто, но на звонки недовольных горожан они выезжают. Зачастую соседи могут снимать происходящее на мобильные телефоны в качестве доказательства.
Еще медики сказали, что состояние ребенка и матери, пострадавших после взрыва в Жлобине, остается тяжелым: «Состояние тяжелое».
А еще в МЧС сказали, что доступ в подвалы жилых домов может быть закрыт в Минске.