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В Уфе неизвестный в балаклаве целился в детей из пистолета

В Уфе незнакомец с пистолетом напугал детей.

Источник: Комсомольская правда

На детской площадке во дворе на улице Аксакова неизвестный мужчина в балаклаве, вооруженный пистолетом, напугал детей. По информации телеграмм-канала Mash, дети разбежались в разные стороны сразу, как только мужчина направил в них пистолет.

Согласно свидетельствам местных жителей, странный незнакомец долго наблюдал за играющими детьми, а потом начал целиться из оружия. После того, как дети убежали с площадки, неизвестный скрылся.

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