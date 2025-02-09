Припаркованная иномарка сгорела дотла на федеральной трассе под Омском

Утром в субботу, 8 февраля, припаркованный на обочине хэтчбек загорелся на трассе Челябинск — Новосибирск в Калачинском районе. Иномарка вспыхнула около 05:30, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.