Припаркованная иномарка сгорела дотла на федеральной трассе под Омском

Утром в субботу, 8 февраля, припаркованный на обочине хэтчбек загорелся на трассе Челябинск — Новосибирск в Калачинском районе. Иномарка вспыхнула около 05:30, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
На месте пожара работали девять сотрудников МЧС и две единицы техники. Открытое пламя удалось ликвидировать в 05:55. В результате случившегося никто не пострадал.
Что стало причиной возгорания, сейчас выясняют дознаватели МЧС.
Ранее «КП Омск» сообщала, что более 20 пожарных тушили строящиеся склады, загоревшиеся в Троицком ночью 8 февраля.