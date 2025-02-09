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Припаркованная иномарка сгорела дотла на федеральной трассе под Омском

Предварительная причина воспламенения автомобиля неизвестна.

Источник: Комсомольская правда

Утром в субботу, 8 февраля, припаркованный на обочине хэтчбек загорелся на трассе Челябинск — Новосибирск в Калачинском районе. Иномарка вспыхнула около 05:30, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

На месте пожара работали девять сотрудников МЧС и две единицы техники. Открытое пламя удалось ликвидировать в 05:55. В результате случившегося никто не пострадал.

Что стало причиной возгорания, сейчас выясняют дознаватели МЧС.

Ранее «КП Омск» сообщала, что более 20 пожарных тушили строящиеся склады, загоревшиеся в Троицком ночью 8 февраля.