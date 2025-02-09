Бастрыкин поручил предоставить ему доклад после падения лифта в Уфе

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после падения лифта в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
ЧП, как отметили следователи, произошло 6 февраля в многоквартирном доме. Девушки, которые находились внутри, не пострадали. Помощь им оказали сотрудники оперативных служб. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Александр Бастрыкин потребовал у руководителя СК Башкирии Владимира Архангельского доклад о выясненных обстоятельствах.
Ранее «КП-Уфа» передавала, что лифт упал в доме на Дуванском бульваре, № 22/1. В кабине находились школьницы, никто из них не пострадал.
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