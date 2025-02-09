Британская подлодка Venturer впервые потопила другую погруженную подлодку 80 лет назад

Однако U-864 не всплывала, а вскоре немцы сами заметили преследующую их Venturer. Вероятно, ее тоже выдал перископ, поскольку работающий в подводном положении дизельный двигатель должен был оглушить гидрофон и сделать его бесполезным. Обнаружив противника, капитан Вольфрам приказал своей субмарине двигаться зигзагом. Он понимал, что уйти от куда более быстрой британской подлодки за счет скорости нельзя. Он также знал: идущая зигзагом субмарина условно неуязвима для неуправляемых торпед, а погоня будет не очень долгой. Через несколько часов у британцев сядут аккумуляторы, а шноркель позволял немцам идти на дизельных двигателях под водой хоть до Гренландии.