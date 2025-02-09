В Ростовской области силы ПВО уничтожили БПЛА 9 февраля

В ночь на воскресенье, 9 февраля, в Ростовской области была отражена атака беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
БПЛА был уничтожен возле Каменска-Шахтинского. По предварительным данным, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет.
Напомним, в ночь на восьмое февраля на Дону дежурные силы ПВО сбили 18 дронов. Вражеской атаке подверглись города и районы Ростовской области. В результате падения обломков БПЛА в Чертковском районе пострадали административно-бытовые здания предприятия. А в Ростове повредились 14 многоквартирных жилых дома.