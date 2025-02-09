Тысячи южноуральцев рискуют получить крупные штрафы и лишиться газа

За уклонение от названных обязанностей положены штрафы (для физлиц — от 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 25 тысяч, для юрлиц — 200 тысяч и больше). Кроме того, вам на абсолютно законных основаниях могут перекрыть поставки газа. Настоятельно рекомендуем проверить наличие соглашения на техобслуживание как внутридомового, так и внутриквартирного газового оборудования. Сделать это можно, как «МК-Челябинск» писал ранее, обратившись в администрацию своего населённого пункта или к управляющей компании, обслуживающей ваш дом.