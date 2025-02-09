Тысячи южноуральцев рискуют получить крупные штрафы и лишиться газа

Об этом на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс» рассказали исполняющая обязанности главы Госжилинспекции региона Юлия Турарова, начальник службы по эксплуатации внутридомового газового оборудования ООО «Газэнергосервис» Алексей Юровский и Владимир Фомин, главный инженер «Газпром газораспределение Челябинск».
На момент начала года договор о техническом обслуживании заключили практически все жители многоквартирных домов, пользующиеся газом. При этом лишь чуть больше трети владельцев частных домов последовали их примеру. И всё же, несмотря на этот факт, абсолютное большинство нарушителей — жители многоэтажек.
Напомним, что заключить договор со специально выбранной газораспределительной организацией должны были все пользователи газа ещё в прошлом году. Большинство жителей Челябинской области уже это сделали.
За уклонение от названных обязанностей положены штрафы (для физлиц — от 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 25 тысяч, для юрлиц — 200 тысяч и больше). Кроме того, вам на абсолютно законных основаниях могут перекрыть поставки газа. Настоятельно рекомендуем проверить наличие соглашения на техобслуживание как внутридомового, так и внутриквартирного газового оборудования. Сделать это можно, как «МК-Челябинск» писал ранее, обратившись в администрацию своего населённого пункта или к управляющей компании, обслуживающей ваш дом.
Далее, если соглашения нет или оно не переоформлено, нужно направить соответствующий запрос, что можно сделать дистанционно, и прийти в отделение газораспределительной организации с паспортом, выпиской ЕГРН и другими документами, подтверждающими право собственности.
Сейчас активно ведётся работа по поиску уклонистов в Челябинской области. На сегодняшний день им в качестве штрафа начислили 550 тысяч рублей, и сумма, скорее всего, продолжит расти. Стоит отметить, что ГЖИ Челябинской области не занимается лишь тем, что ждёт, пока у граждан накопятся задолженности. С 27 января региональное управление проводит встречи с жителями, организует семинары с целью распространить информацию о проверках и административных наказаниях среди населения.
Чтобы не стать жертвой мошенников, спикеры пресс-конференции призывают помнить, что, во-первых, о работах по обслуживанию и ремонту оборудования заранее информируют управляющую компанию. Если к вам хотят попасть неизвестные под видом рабочих, позвоните в неё, либо в управление ЖКХ. Также есть смысл посмотреть на форму «гостей» и попросить их удостоверение. Если «газовщики» хотят к вам зайти в «гражданском» или отказываются показывать рабочие документы, то, скорее всего, это аферисты.