Сколько выходных дней ждет казахстанцев в марте

8 марта в этом году приходится на субботу. То есть, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдохнуть подряд три дня — 8, 9 и 10 числа. При шестидневной — только 8 −9 марта. 10 марта — рабочий день. Наурыз мейрамы в 2025 году отмечается с 21 по 23 марта, с пятницы по воскресенье. Так, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут с 21 по 25 марта, а при шестидневной — с 21 по 24 марта.