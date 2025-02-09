Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сколько выходных дней ждет казахстанцев в марте

В этом году в марте казахстанцев ждет немало праздничных выходных. Как граждане будут отдыхать на 8 марта и Наурыз мейрамы, информирует государственный портал eGov.kz, передает NUR.KZ.

Как сообщается на портале eGov.kz, жители Казахстана отдыхают:

  • при пятидневной рабочей неделе — 1, 2, 8, 9, 10, 15, 16, с 21 по 25, 29, 30 марта;
  • при шестидневной рабочей неделе — 2, 8, 9, 16, с 21 по 24, 30 марта.

Кроме стандартных выходных, казахстанцев в марте ждут и несколько праздничных:

  • Международный женский день (8 марта);
  • Наурыз мейрамы (21−23 марта).

8 марта в этом году приходится на субботу. То есть, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдохнуть подряд три дня — 8, 9 и 10 числа. При шестидневной — только 8 −9 марта. 10 марта — рабочий день. Наурыз мейрамы в 2025 году отмечается с 21 по 23 марта, с пятницы по воскресенье. Так, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут с 21 по 25 марта, а при шестидневной — с 21 по 24 марта.

праздники