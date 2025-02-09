Сколько выходных дней ждет казахстанцев в марте

Как сообщается на портале eGov.kz, жители Казахстана отдыхают:
- при пятидневной рабочей неделе — 1, 2, 8, 9, 10, 15, 16, с 21 по 25, 29, 30 марта;
- при шестидневной рабочей неделе — 2, 8, 9, 16, с 21 по 24, 30 марта.
Кроме стандартных выходных, казахстанцев в марте ждут и несколько праздничных:
- Международный женский день (8 марта);
- Наурыз мейрамы (21−23 марта).
8 марта в этом году приходится на субботу. То есть, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдохнуть подряд три дня — 8, 9 и 10 числа. При шестидневной — только 8 −9 марта. 10 марта — рабочий день. Наурыз мейрамы в 2025 году отмечается с 21 по 23 марта, с пятницы по воскресенье. Так, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут с 21 по 25 марта, а при шестидневной — с 21 по 24 марта.