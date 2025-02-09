Аномальная зима позволила Башкирии рано начать экспорт молодняка птицы.

Под контролем Россельхознадзора из Башкирии в Казахстан экспортированы первые в 2025 году партии молодняка птицы. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
5800 кур-молодок для экспорта в Казахстан подготовило птицеводческое предприятие из Белебеевского района.
«Аномально теплая зима позволила предприятиям региона начать экспорт птицы необычайно рано, — констатировали в управлении Россельхознадзора по Башкирии. — Первые партии молодняка домашней птицы отправились в соседний Казахстан автотранспортом. Пробы биологического материала, отобранные у птицы, прошли необходимые лабораторные испытания и соответствуют всем требованиям странам ЕАЭС».
Как ранее сообщал Башинформ, производители продукции АПК Башкирии за шесть лет реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в 2,8 раза увеличили поставки за рубеж: если в 2019 году экспортный объём в АПК республики составлял 330,9 тысячи тонн на $112,6 млн, в 2024 году показатели выросли до 620 тысяч тонн на $320,9 млн.
Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом, сообщал «Башинформ».