Аномальная зима позволила Башкирии рано начать экспорт молодняка птицы.

Как ранее сообщал Башинформ, производители продукции АПК Башкирии за шесть лет реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в 2,8 раза увеличили поставки за рубеж: если в 2019 году экспортный объём в АПК республики составлял 330,9 тысячи тонн на $112,6 млн, в 2024 году показатели выросли до 620 тысяч тонн на $320,9 млн.