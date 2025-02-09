Казахстан взял первое золото на Азиаде-2025

Мужская сборная Казахстана по шорт-треку одержала триумфальную победу на зимних Азиатских играх 2025 года, завоевав золото в эстафете на 5000 метров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.