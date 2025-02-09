Из омского ДК имени Козицкого предложили сделать киберпространство

Бывший креативный директор Дома культуры ТРЦ «МЕГА» Алексей Ремыга предложил оригинальную концепцию наполнения здания ДК имени Козицкого. Вместо стандартных решений вроде магазинов или ресторанов он видит в ДК современное цифровое пространство, объединяющее технологии, гейминг и креативную среду.
Сейчас новый владелец здания, предприниматель Алексей Триппель, занимается демонтажем объекта. На встрече, посвящённой обсуждению будущего ДК, звучали самые разные идеи, включая создание концертного комплекса. Но Ремыга предложил сделать акцент на digital-культуре и технологии.
«Для меня завод имени Козицкого (и его ДК) всегда будет ассоциироваться с цифровой культурой, играми и технологиями. Например, в 2000-е где-то в цехах завода мастера могли тебе перепрошить вторую плойку (игровая приставка PlayStation 2 — прим. ред.). Круто же? И мне всегда казалось, что важно строить идентичность ДК именно вокруг digital-среды», — заявил Ремыга в своём телеграм-канале.
По его задумке, пространство должно включать майнинг-зону, музей компьютеров, гейминг-арену и нейронные технологии в антураже неонового света. Такой проект он назвал «омским киберпанком». Ремыга также считает, что новый ДК мог бы стать центром креативного кластера, способным привлечь молодежь и вдохнуть новую жизнь в историческое здание.
Напомним, ДК имени Козицкого, а также спортзал выкупил бизнесмен Алексей Триппель за 80,7 млн рублей. Износ здания составляет 94%.
Предприниматель, исходя из вида разрешённого использования земли, может преобразовать постройки в офисное здание, спортивное сооружение, учреждение здравоохранения или культуры.