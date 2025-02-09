Из омского ДК имени Козицкого предложили сделать киберпространство

«Для меня завод имени Козицкого (и его ДК) всегда будет ассоциироваться с цифровой культурой, играми и технологиями. Например, в 2000-е где-то в цехах завода мастера могли тебе перепрошить вторую плойку (игровая приставка PlayStation 2 — прим. ред.). Круто же? И мне всегда казалось, что важно строить идентичность ДК именно вокруг digital-среды», — заявил Ремыга в своём телеграм-канале.