Генконсул Ветрик сообщил о работе над возвращением оставленной в Анталье девочки

«Девушке 18 лет, и она говорит, что не подозревала о своей беременности. Я виделась с ними, их психологическое состояние чуть улучшилось, они много спрашивают про ребенка, хотят поехать и увидеть ребенка. Они даже придумали имя для девочки, называют ее Николь», — сообщила адвокат.