Заседание КЧС провели в Иркутской области из-за сильных морозов

В Иркутской области прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как стало известно КП-Иркутск, одной из главных тем обсуждений стала оперативная обстановка в связи с ухудшением погоды.
Неделя с 3 по 8 февраля была особенно холодной. Из-за ухудшения погодных условий, усилений ветра на территории Приангарья ввели режим повышенной готовности. Оперативные службы работали в усиленном режиме, чрезвычайных ситуаций зафиксировано не было.
Сотрудники ГУ МЧС по Иркутской области продолжают следить за гидрологической обстановкой. Из-за теплого начала зимы толщина льда на большинстве рек ниже норма, а сильный ветер местами разрушил ледовый покров на Байкале. Синоптики прогнозируют, что морозная погода сохранится до 9 февраля. Затем ожидается заток теплого воздуха из Западной Сибири, благодаря чему температура немного повысится.