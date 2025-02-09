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Заседание КЧС провели в Иркутской области из-за сильных морозов

Синоптики прогнозируют потепление после 9 февраля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как стало известно КП-Иркутск, одной из главных тем обсуждений стала оперативная обстановка в связи с ухудшением погоды.

Неделя с 3 по 8 февраля была особенно холодной. Из-за ухудшения погодных условий, усилений ветра на территории Приангарья ввели режим повышенной готовности. Оперативные службы работали в усиленном режиме, чрезвычайных ситуаций зафиксировано не было.

Сотрудники ГУ МЧС по Иркутской области продолжают следить за гидрологической обстановкой. Из-за теплого начала зимы толщина льда на большинстве рек ниже норма, а сильный ветер местами разрушил ледовый покров на Байкале. Синоптики прогнозируют, что морозная погода сохранится до 9 февраля. Затем ожидается заток теплого воздуха из Западной Сибири, благодаря чему температура немного повысится.