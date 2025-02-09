Заседание КЧС провели в Иркутской области из-за сильных морозов

Сотрудники ГУ МЧС по Иркутской области продолжают следить за гидрологической обстановкой. Из-за теплого начала зимы толщина льда на большинстве рек ниже норма, а сильный ветер местами разрушил ледовый покров на Байкале. Синоптики прогнозируют, что морозная погода сохранится до 9 февраля. Затем ожидается заток теплого воздуха из Западной Сибири, благодаря чему температура немного повысится.