Артисты из Узбекистана выступят на Международном оперном фестивале в Красноярске

Дирижировать будут два приглашенных дирижера — Ли Хаожань из Китая и Филиппо Десси из Италии. Будет показано семь опер и пройдет четыре масштабных гала-концерта. В рамках фестиваля зрители увидят выставку архивных фотографий Петра Словцова.