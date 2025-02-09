Артисты из Узбекистана выступят на Международном оперном фестивале в Красноярске

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Артисты из Узбекистана выступят на Международном фестивале оперного искусства «Парад звезд в оперном. Словцов», открывшемся в Красноярске РФ и посвященном известному тенору Петру Словцову, сообщается на сайте Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского.
Фестиваль продлится до 10 апреля.
«События фестиваля в соответствии с названием представят зрителю настоящий парад звезд: красноярцы увидят и услышат более двадцати приглашенных солистов и дирижеров из ведущих театров страны — Большого, Мариинского, Михайловского, “Геликон-опера”, МАМТа, НОВАТа, а также из театров Италии, Китая, Монголии, Казахстана, Узбекистана, Беларуси», — говорится в сообщении.
Дирижировать будут два приглашенных дирижера — Ли Хаожань из Китая и Филиппо Десси из Италии. Будет показано семь опер и пройдет четыре масштабных гала-концерта. В рамках фестиваля зрители увидят выставку архивных фотографий Петра Словцова.
Для справки: Петр Словцов (1886−1934) — русский певец, обладавший уникальным лирическим тенором. Он был создателем оперной труппы в Красноярске.