Хабаровские пенсионеры смогут бесплатно посещать театры и музеи

Ещё три краевых учреждения присоединились к проекту «Хабаровского долголетие», доведя их общее количество до семи. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», теперь пенсионеры смогут посещать их бесплатно, но на определённых условиях. Отметим, что проект реализуется региональным министерством соцзащиты в рамках нацпроекта «Семья».
По информации пресс-службы ведомства, среди партнёров в настоящее время числятся три краевых учреждения культуры. Так, пенсионеры могут бесплатно посещать спектакли Хабаровского краевого театра драмы, а также экскурсии Дальневосточного художественного музея и Хабаровского краевого музея имени Гродекова — льгота действует на 4 мероприятия в месяц.
— В нашем музее участники проекта могут посетить обзорные и тематические экскурсии, а также экскурсии по временным выставкам, которые будут проходить каждую среду. Количество мест в группе ограниченно, записаться на экскурсию нужно по телефону. По условиям проекта за одно посещение можно посетить одну экскурсию, — уточнили в Хабаровском краевом музее имени Гродекова.
В проекте «Хабаровское долголетие» могут принять участие граждане старшего поколения, проживающие в крае и достигшие возраста 55 и 60 лет — женщины и мужчины соответственно. Для этого необходимо обратиться в Центр социальной поддержки населения по месту жительства. При себе необходимо иметь паспорт и банковскую карту с платёжной системой МИР.
Эту же кредитку важно иметь при себе при посещении мероприятий — она будет являться идентификатором участника проекта. Её используют на считывающем устройстве дважды: первый раз для верификации, второй — для подтверждения посещения занятия. Денежные средства с карты МИР списываться не будут — участие в проекте бесплатно.