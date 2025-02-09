Хабаровские пенсионеры смогут бесплатно посещать театры и музеи

Эту же кредитку важно иметь при себе при посещении мероприятий — она будет являться идентификатором участника проекта. Её используют на считывающем устройстве дважды: первый раз для верификации, второй — для подтверждения посещения занятия. Денежные средства с карты МИР списываться не будут — участие в проекте бесплатно.