Молодёжь помогает расчищать Хабаровск после трёхдневного буйства циклона

В Хабаровске молодёжь присоединилась к уборке снега, который принёс бушевавший на днях циклон. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Как сообщает мэрия, активисты краевых и городских молодёжных организаций помогли расчистить территории социальных объектов. В рамках акции «Снежный десант РСО» студенческие отряды убрали снег возле трёх корпусов Дома ветеранов № 1.
Тем временем дорожные службы продолжают работать в круглосуточном режиме. За ночь с улиц города вывезли 882 кубометра снега и использовали 72 тонны противогололёдных материалов.
Всего с начала февраля в Хабаровске выпало 23,6 мм осадков — это почти 200% от месячной нормы.