В Минске более 1800 мусоропроводов может быть законсервировано в 2025 году, сообщили в Минском городском жилищном хозяйстве агентству «Минск-Новости».
Мингоржилхоз подчеркнул, что консервация мусоропроводов — часть Национальной стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами. Но процесс этот нельзя назвать быстрым. Скажем. В 2024 году коммунальщики смогли законсервировать порядка 200 мусоропроводов. А всего их в столице Беларуси по состоянию на февраль 2025 — свыше 7 тысяч.
В целом, в городском жилхозяйстве полагают, что работы растянутся не на один год. Причина называется следующая:
«В соответствии с Жилищным кодексом Беларуси закрытие мусоропроводов может быть выполнено на основании решения, принятого участниками совместного домовладения. Это значит, что без согласия жильцов консервация запрещается».
Также в Мингоржилхозе назвали аргументы в пользу консервации мусоропроводов в подъездах многоэтажек. Со временем они становятся грязными, являются очагом опасных и болезнетворных бактерий и микробов, немаловажный фактор — неприятный запах, доходящий до квартир. Также конструкции могут стать источниками шума, пожара. Черех мусоропровод из подъезда уходит тепло. Также в домах с мусоропроводом, как правило, жители не сортируют отходы.
Кстати, жилхоз столицы назвал альтернативой мусоропроводам модульные контейнерные площадки закрытого типа. В 2024-м 742 такие конструкции, на 2025-й планируют еще 711.
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