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Под Новосибирском 136 рабочих завода остались без зарплаты

Искитимской межрайонной прокуратурой Новосибирской области проводится проверка по обращениям сотрудников Линевского домостроительного комбината о невыплате зарплаты.

Источник: ТАСС

Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Отмечается, что проверку инициировали в связи с заявлением работников предприятия. Выяснилось, что завод не выплачивал заработную плату 136 работникам на протяжении 3-х месяцев — с октября по декабрь прошлого года. Общая сумма задолженности — более 3 млн руб.

Межрайонный прокурор направил представление руководителю предприятия с требованием устранить нарушения.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что новосибирские пенсионеры получат меньше выплат в марте 2025 года.