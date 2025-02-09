Под Новосибирском 136 рабочих завода остались без зарплаты

Отмечается, что проверку инициировали в связи с заявлением работников предприятия. Выяснилось, что завод не выплачивал заработную плату 136 работникам на протяжении 3-х месяцев — с октября по декабрь прошлого года. Общая сумма задолженности — более 3 млн руб.