Под Новосибирском 136 рабочих завода остались без зарплаты

Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Отмечается, что проверку инициировали в связи с заявлением работников предприятия. Выяснилось, что завод не выплачивал заработную плату 136 работникам на протяжении 3-х месяцев — с октября по декабрь прошлого года. Общая сумма задолженности — более 3 млн руб.
Межрайонный прокурор направил представление руководителю предприятия с требованием устранить нарушения.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что новосибирские пенсионеры получат меньше выплат в марте 2025 года.