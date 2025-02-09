В Омске пытаются продать часть пляжа в центре города

Ранее мы сообщали, что в Омске предприниматель Андрей Шаронов будет достраивать бывшее здание компании «Мостовик». В здании пять этажей. Разрешение на реконструкцию административного здания на проспекте Мира Андрей Шаронов получил в начале января 2025 года.