В Омске пытаются продать часть пляжа в центре города

На популярном сайте бесплатных объявлений появилась информация о продаже части пляжа в Центральном округе Омска.
Площадь участка, находящегося на набережной Тухачевского, составляет чуть меньше 14 соток земли. Стоимость — 60 миллионов рублей. На участке имеется здание 300 кв. м. По мнению продавца, на пляже можно открыть ресторан или какое-нибудь развлекательное заведение.
Ранее мы сообщали, что в Омске предприниматель Андрей Шаронов будет достраивать бывшее здание компании «Мостовик». В здании пять этажей. Разрешение на реконструкцию административного здания на проспекте Мира Андрей Шаронов получил в начале января 2025 года.